Bonn. Ein bunter und ein schwarz-grau-weißer Vogel haben Nachwuchs bekommen - und Hunderttausende Twitter-Nutzer sind verzückt. Es ist nicht das erste Mal, dass Kiwi and Siouxsie einen viralen Hit landen.

Von Alexander Hertel, 11.07.2018

Manche bauen einen eigenen Swimmingpool aus Sand, Holz und Pflanzen, andere hüpfen für einen viralen Hit über unsichtbare Kisten. Manchmal reicht aber auch einfach nur ein süßes Foto, um Hunderttausende Twitter-Nutzer zu verzaubern. Dies ist nun der Nutzerin "Maura" (@paintheads) mit Bildern ihres Vogelnachwuchses gelungen.

Anfang Juni sind vier Küken aus den Eiern von Kiwi and Siouxsie, wie Maura die beiden Vögel nennt, geschlüpft. Die Bilder der Babys sind nur einen Tag nach der Veröffentlichung bereits mehr als 250.000 mal geteilt worden, mehr als 710.000 Twitter-Nutzer drückten ihre Begeisterung mit einem "Gefällt-mir-Herz" aus.

Remember Kiwi & his goth gf? Well now she's his goth wife and they have 4 beautiful half goth babies pic.twitter.com/vX21428mk0 — maura (@painthands) 9. Juli 2018

Der erfolgreiche Tweet hat eine kaum weniger erfolgreiche Vorgeschichte. Im vergangenen Herbst twitterte Maura, dass sie ihrem bunten Vogel eine schwarz-grau-weiß-gefederte Freundin zur Seite gestellt hatte. Auch diese Bilder wurden bereits mehr als 500.000 mal geteilt. Ende April twitterte sie dann, dass das Weibchen Eier gelegt hat.

In den vergangenen Wochen verfolgten dann Tausende, wie es um den Nachwuchs bestellt ist. Maura veröffentlichte Bilder der gelegten Eier, der frisch geschlüpften Küken und der stolzen Eltern. "Sie sind so süß, ich möchte sie am liebsten den ganzen Tag knuddeln", schrieb die stolze Vogelmama unter eines der Bilder. Das denken sich viele der verzauberten Twitter-Nutzer bei dem Anblick wohl auch.