Säule an der A5 in Südhessen Spitzenreiter bei Notrufen

05.04.2017 Frankfurt/Main. An der A5 bei Langen steht die am häufigsten genutzte Autobahnnotrufsäule Deutschlands. Von dem Standort aus wurde vergangenes Jahr 263 Mal Hilfe von Pannen- und Rettungsdiensten angefordert. Insgesamt setzten Fahrer deutschlandweit fast 53 000 Notrufe ab. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Bilanz der bundesweiten Notrufzentrale in Hamburg hervor. Zu welchen Problemen Anrufe eingehen, erfasst die Statistik nicht.

Der orangefarbene Melder an der A5 steht bei Kilometer 513,3 zwischen dem südhessischen Langen und Weiterstadt in Fahrtrichtung Karlsruhe. In dem Bereich gab es 2016 eine Dauerbaustelle. Auf Platz zwei der Liste rangiert mit 136 Notrufen eine Säule an der A1 bei Blankenheim zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Notruftelefone entlang des rund 13 000 Kilometer langen Autobahnnetzes gibt es seit den 1970er Jahren. Die Säulen gehören dem Bund. Die Zentrale wird von einem Service-Unternehmen der Versicherungswirtschaft betrieben. Die Anrufe der Autofahrern werden an Pannenhelfer oder Rettungsleitstellen weitervermittelt. Im Schnitt klingelt den Angaben zufolge alle zehn Minuten das Telefon. (dpa)