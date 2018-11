Schwangerschaft

29.11.2018 Los Angeles. Er wird immer dicker und dicker, der Babybauch der US-Sängerin Carrie Underwood. Sie hat jetzt eine Lösung, wie sie ihn in der Öffentlichkeit bedeckt.

Die US-Sängerin Carrie Underwood (35) ist hochschwanger und hat deswegen Kummer mit Kleidergrößen.

"Ich trage jetzt Mikes Kleidung in der Öffentlichkeit, also...", schrieb sie am Mittwoch auf Twitter. Dazu setzte sie ein Emoticon eines errötenden Gesichts und die Hashtags "schwanger", "MeineKleidungPasstNicht".

Ihr Ehemann Mike Fisher schrieb als Antwort in dem Kurznachrichtendienst: "Wie kannst du es wagen, meine Klamotten zu dehnen", und setzte einen Lach-Smiley dazu.

Bei der Verleihung der Countrypreise CMA in Nashville hatte die 35-Jährige vor zwei Wochen das Geschlecht ihres zweiten Kindes verraten. Nachdem ihr Co-Moderator Brad Paisley (46) mehrere Namen von Mädchen und Jungen in den Raum geworfen hatte, entgegnete Underwood nach einer Zeit: "Willie. Es ist ein Willie."

Das Management der Musikerin bestätigte, dass sie und ihr Ehemann einen Jungen erwarten. Die beiden sind seit acht Jahren verheiratet, ihr Sohn Isaiah Michael ist dreieinhalb Jahre alt. Underwood ("Before He Cheats") geht mit ihrem aktuellen Album "Cry Pretty" im Mai kommenden Jahres auf Tournee. (dpa)