Video im Internet

Bonn. Ein rundlicher Polizeichef und eine langhaarige Polizistin sind die Stars in einem Video der Jakutischen Polizei. Ihr Hüftschwung wird zum Click-Hit in Russland.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2018

Eigentlich wollte eine Gruppe sibirischer Polizisten nur eine Wohltätigkeitsgala veranstalten, doch ihr Clip wurde inzwischen tausende Male geteilt. Die Gruppe aus dem Amginsky-Distrikt tanzt im Stil eines Musikvideos. Dabei wirft eine Polizistin ihr langes Haar schwungvoll um ihre Schultern. Zwei uniformierte Herren stehen Rücken an Rücken und lachen in die Kamera.

Der Höhepunkt des Videos dürfte der Formationstanz sein, bei dem ein rundlicher Polizeichef an der Spitze seiner Truppe rhythmisch mit den Hüften wackelt. Das Video wurde auf Twitter veröffentlicht und am 12. November vom russischen Innenministerium geteilt. Seitdem wurde es mehr als 100 mal geteilt. Auch die britische BBC berichtet über den Tanz im östlichen Teil Russlands. Dem Sender sagte Polizeisprecherin Lyudmila Malykaytseva, Jakuten seien "angenehm überrascht". Nachdem das Video auch in den russischen TV-Nachrichten gezeigt wurde, war die Gala schnell ausverkauft.