Nach Tsunamikatastrophe

Zerstörte Gebäude und Schutt in Palu.

01.10.2018 JAKARTA. Rund 1200 Häftlinge aus insgesamt drei Haftanstalten sind nach der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in Indonesien entkommen. Zwei der Gefängnisse befinden sich in der verwüsteten Stadt Palu.

Nach der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in Indonesien sind mehr als tausend Häftlinge aus Gefängnissen entkommen. Eine Vertreterin des indonesischen Justizministeriums sagte am Montag, insgesamt seien aus drei Haftanstalten der betroffenen Insel Sulawesi rund 1200 Insassen geflohen. Zwei der Gefängnisse befinden sich in der verwüsteten Stadt Palu.

"Ich bin sicher, sie sind geflüchtet, weil sie Angst hatten, vom Erdbeben betroffen zu sein", sagte Ministeriumsvertreterin Sri Puguh Utami. "Für die Häftlinge ist das sicherlich eine Frage von Leben und Tod." Die meisten Häftlinge waren demnach wegen Korruption und Drogendelikten verurteilt worden.

Bei der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe waren mehr als 830 Menschen ums Leben gekommen. Diese Opferzahl dürfte noch deutlich steigen: Die Behörden befürchten sogar tausende Tote. (afp)