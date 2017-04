Ruhr-Badestelle öffnet nach 40 Jahren in zweiter Maihälfte

26.04.2017 Essen. In der Ruhr gebadet wurde immer schon. Erlaubt war das über 40 Jahre lang aber nicht. Zu schwankend war die Wasserqualität. Jetzt ist alles besser und demnächst gibt es wieder eine Badestelle - in der "Grünen Hauptstadt Europas".

Nach rund 44 Jahren Badeverbot soll das Schwimmen in der Ruhr ab der zweiten Maihälfte wieder möglich sein. Am Baldeneysee, der aufgestauten Ruhr im Essener Süden, errichtet die Stadt Essen derzeit eine 50 Meter lange Badestelle. "Ich freue mich, dass wir im Jahr als Grüne Hauptstadt Europas den Menschen ihren Fluss zurückgeben werden", sagte Umweltdezernentin Simone Raskob am Mittwoch.

Die 50 Meter lange Badestelle mit Aufsicht soll mit drei Stegen jeweils 15 Meter in den See hineinragen. Sie wird über ein privat betriebenes Freizeitgelände zu erreichen sein, für das Eintritt erhoben wird. Nur Schwimmer dürfen sie benutzen. Das genaue Eröffnungsdatum will die Stadt vom Wetter abhängig machen.

Das Badeverbot war seinerzeit wegen mangelnder Wasserqualität erlassen worden. In den vergangenen Jahren ist das Wasser jedoch durch Modernisierung der Kläranlagen an der Ruhr immer besser geworden.

Bei starken Regenfällen kann jedoch auch weiterhin ungeklärtes Wasser in die Ruhr gelangen. Ein Frühwarnsystem löst dann ein zeitweises Badeverbot aus. Erst nach einer mikrobiologischen Untersuchung, die etwa zwei Tage dauert, darf dann wieder gebadet werden. "Wir wollen sicherstellen, dass wir keine Gefährdung eines Badenden riskieren", sagte Wolf Merkel vom Wasserforschungsinstitut IWW in Mülheim. Informationen über die aktuellen Bademöglichkeiten werden im Internet zur Verfügung gestellt. Raskob rechnet je nach Wetter mit 35 bis 50 Badetagen im Jahr. (dpa)