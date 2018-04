Rotlicht-Bande: Hunderte Frauen aus Thailand eingeschleust

18.04.2018 Siegen. Die Bundespolizei geht mit einer groß angelegten Aktion gegen eine Bande im Rotlichtmilieu vor, deren Kern aus 15 bis 20 Menschen mit deutscher und thailändischer Nationalität bestehen soll. Ihnen werde unter anderem Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und Ausbeutung von Prostituierten vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochmorgen in Siegen. Die mutmaßlichen Täter sollen mehrere Hundert Frauen und Transsexuelle aus Thailand nach Deutschland eingeschleust haben, um sie der Prostitution zuzuführen. Sie hätten nach bisherigen Ermittlungen einen siebenstelligen Betrag eingenommen. Die Durchsuchungen fänden in Bordellen und Massagestudios statt.