Rostocker Fußballfans attackieren Polizei in Lotte

23.07.2017 Lotte. Bei einem Einsatz nach einem Fußballspiel vom SF Lotte gegen Hansa Rostock sind am Samstag mehrere Polizisten von Rostocker Fans angegriffen worden. Wie die Polizei Steinfurt mitteilte, hatten sich die Fußballfans nach Ende des Spiels in einen bereits voll besetzten Linienbus gedrängt und so die Abfahrt verhindert.

Die Polizeikräfte seien daraufhin eingeschritten und von Rostocker Fans attackiert worden. "Ein Polizeibeamter erlitt dabei durch ein Wurfgeschoss, welches aus dem Bus herausgeschleudert wurde, eine Platzwunde im Gesicht", teilte die Polizei mit. Die Wunde habe genäht werden müssen.

Nur mit dem Einsatz von Pfefferspray und eines Diensthundes sei es gelungen, die Personalien des Werfers festzustellen. Dabei hätten zwei weitere Rostocker Fans auf den Diensthund eingetreten und ihn verletzt, der Hund habe einen der Fans gebissen. Gegen alle drei Personen sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der Polizeihund sei mit schweren Verletzungen in eine Tierklinik eingeliefert worden.

Auf der Rückfahrt nach Rostock wurde nach Angaben der Bundespolizei weiter randaliert. Zeugen hätten beobachtet, wie Hansa-Anhänger in einem Regionalexpress zwischen Hamburg und Rostock eine Fensterscheibe mit einem Feuerlöscher eingeschlagen hätten. (dpa)