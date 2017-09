Rollrasen statt Asphalt: Münster bereitet "Parking Day" vor

14.09.2017 Münster. Der Rollrasen ist bestellt: In Münster laufen die letzten Vorbereitungen für den ersten "Parking Day" am Freitag. An mindestens vier Stellen sollen auf Parkplätzen für kurze Zeit kleine, grüne Erholungsorte entstehen. "Parkplätze könnten für so viele sinnvollere, schönere und kreativere Dinge genutzt werden und wir möchten die Frage stellen, was das alles sein könnte", sagt Joachim Bick, Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster. In sieben weiteren Städten in Nordrhein-Westfalen, darunter in Aachen, Bielefeld und Bochum, sind Aktionen geplant.

Die Idee des weltweiten "Parking Day" stammt aus San Francisco. Seit dem ersten "Parking Day" 2005 stellen Aktivisten an diesem Tag die Frage, ob der öffentliche Straßenraum anders genutzt werden kann.

Münster gilt als Deutschlands Fahrradhochburg: Mit 500 000 Rädern gibt es dort nach Angaben der Stadt fast doppelt so viele Räder wie Einwohner. Mit der Promenade hat Münster außerdem einen autofreien Ring um die Innenstadt herum. (dpa)