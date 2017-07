20.07.2017 Bielefeld. Ein 78-jähriger Rollerfahrer ist in Bielefeld von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann prallte am Mittwoch mit seinem Roller gegen den Wagen einer 65 Jahre alten Frau, wie die Polizei mitteilte. Er kam ins Krankenhaus, wo er in der Nacht zum Donnerstag starb. Vermutlich sei der Mann bei Rot auf die Kreuzung gefahren, hieß es von der Polizei zur Unfallursache.