Rollerfahrer nach Unfall in Velbert schwer verletzt

01.04.2017 Mettmann/Velbert. Bei einem Unfall in Velbert (Kreis Mettmann) ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der 71-Jährige fuhr am Freitagnachmittag auf der Bonsfelder Straße, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund mehrerer wartender Autos musste der Mann abbremsen. Dabei rutschte sein Roller weg. Der Mann stürzte auf die Straße und sein Fahrzeug fiel ihm auf den Unterschenkel. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.