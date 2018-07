Internethit

San Diego. Auf den ersten Blick nicht spektakulär, trotzdem erfreuen sich Millionen Menschen an einer schnell rotierenden Zitrone, die sich in eineinhalb Minuten ihren Weg durch den Straßengraben bahnt. Was begeistert die Internetnutzer an dem Clip?

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2018

Der berühmte Sack Reis in China ist nicht umgefallen, sondern bei dem folgenden Video handelt es sich um eine deutlich dynamischere Angelegenheit. Und zwar erfreuen sich seit einigen Tagen Tausende Menschen an einer Zitrone, die eineinhalb Minuten eine Straße herunterrollt - mittlerweile haben fast 10 Millionen Menschen das Video auf dem Twitterkanal des Nutzers Mike Sakasegawa aus dem kalifornischen San Diego gesehen.

Die Zitrone, die die Straße herunterrollt. Ein Satz, der einem Filmtitel ähnelt, klingt auf den ersten Blick sehr salopp und unspektakulär. Das Besondere an dem Video ist aber die Unermüdlichkeit, mit der sich die Frucht ihren Weg am Straßenrand entlang Straßenrand bahnt. Immer wieder trotzt sie getrockneten Laub und kleinen Steinen - immer im Fokus vom Filmer Mike Sakasegawa.

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS — Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11. Juli 2018

Eine sich durchweg bewegende Zitrone, die nach einer Minute Zuschauen fast an ein utopisches Perpetuum mobile erinnert. Denn an einigen Stellen befürchtet der - mit der Zitrone mitfiebernde - Nutzer ein jähes Ende des Rollens. Die Zitrone aber, rollt immer wieder los, bis sie irgendwann schließlich doch stoppt.

Was begeistert die Menschen daran? Nutzer "Jedi Jim" schreibt: "Eine bessere Story als 50 Prozent aller Filme." So mancher Nutzer zitiert das Lied der Band Limp Bizkit, in dem es wiederholend heißt: "Keep rollin', rollin',rollin'." Andere beschreiben die Erfolgsformel wiederum so: "Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, veröffentliche sie auf Twitter."