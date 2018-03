Weitermachen

15.03.2018 Basel. Der Schweizer Sport-Star möchte, dass seine Zwillinge eine gute Figur auf dem Platz machen. Das passiert nicht von allein. Ohne Training geht es nicht.

Der Tennis-Superstar Roger Federer (36) möchte seine vier Kinder auf dem Tennisplatz bei der Stange halten. "Tennis ist etwas vom Wenigen, das ich gerne hätte, dass sie es machen", sagte Federer dem Schweizer "Tagesanzeiger".

Bei den achtjährigen Zwillingstöchtern habe das etwas Überzeugungskraft gebraucht. "Inzwischen genießen es auch die Girls", sagte Federer. "Am Anfang war das nicht immer so. "Wäh, keine Lust..." Aber ich war früher auch so, ich wollte auch nicht immer trainieren."

Seine dreieinhalbjährigen Zwillingssöhne spielten deutlich lieber. Er denke noch nicht ans Aufhören, sagte Federer. Er habe schon Ideen, wie er das nächste Jahr beginnen wolle. (dpa)