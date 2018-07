Neues aus Hollywood

24.07.2018 Los Angeles. Der Schauspieler verhandelt um eine neue Rolle in einer geplanten Comic-Buch-Verfilmung. Er soll einen Talk-Show-Gastgeber spielen, der maßgeblichen Einfluss auf den Joker hat.

Mit Robert De Niro (74) könnte ein weiteres Hollywood-Schwergewicht bei dem geplanten Film über die dämonische Joker-Figur mitmachen.

Wie mehrere US-Branchenblätter am Montag übereinstimmend berichteten, verhandelt De Niro mit dem Studio Warner Bros. um eine Rolle im noch titellosen Joker-Film, in dem Joaquin Phoenix (43) den Bösewicht und Batman-Gegenspieler mimen wird.

Es wäre De Niros erste Comic-Buch-Verfilmung, schreibt der "Hollywood Reporter". Falls der Deal zustande kommt, soll der Leinwandveteran einen Talk-Show-Gastgeber spielen, der maßgeblichen Einfluss auf die Figur des Jokers hat.

Der Joker-Film unter der Regie von "Hangover"-Regisseur Todd Phillips drehe sich um die Ergründung eines Mannes, der von der Gesellschaft missachtet wurde, verbreitete Warner Bros. zuvor über das Projekt, das als "düstere Charakterstudie" beschrieben wurde. Die Dreharbeiten sollen im Herbst in New York beginnen. De Niro drehte zuletzt unter der Regie von Martin Scorsese den Thriller "The Irishman". (dpa)