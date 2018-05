IOWA. Ein ungewöhnlicher Verkehrsteilnehmer war kürzlich auf den Straßen von Des Moines in Iowa unterwegs. Die riesige Ente Quacky hatte zuvor dem Wind Tribut zollen müssen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Autofahrer, Fahrradfahrer, Motorrad- und Rollerfahrer sowie Fußgänger - sie alle sind Verkehrsteilnehmer. In Des Moines, Hauptstadt des US-Bundesstaates Iowa, gesellte sich in diese Reihe kürzlich eine riesige, aufblasbare Ente.

Wie das Nachrichtenportal Des Moines Register berichtet, hatte die Ente namens Quacky dem Wind Tribut zollen müssen und sich von ihrer eigentlichen Heimat entfernt. Die befand sich rund zwei Blöcke von der Straße, über die sie wehte, entfernt bei der Non-Profit-Organisation "Youth Emergency Services & Shelter" (Yess). Die riesige Ente war dort zu Werbezwecken aufgestellt.

Ihren kurzen Ausflug in den Straßenverkehr hielt Twitter-Nutzer Marc R. Wallace im Video fest. Sowohl Ente als auch übrige Verkehrsteilnehmer überstanden den Trip ohne Zwischenfälle. "Ich freue mich, berichten zu können, dass die Ente wieder sicher und unbeschädigt in ihrem Nest zu Hause angekommen ist", sagte Stephen Quirk, Geschäftsführer von Yess.

So, watch out on Southeast 6th Street in Des Moines! pic.twitter.com/Q1AFmrM7vS