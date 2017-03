Richter: Urteile in Asylverfahren nur schleppend umgesetzt

31.03.2017 Düsseldorf. Verwaltungsrichter beklagen ein verzögerte Umsetzung ihrer Urteile in abgelehnten Asylverfahren. Teilweise hätten die mit Abschiebungen betrauten Ausländerbehörden nicht genügend Personal, berichtete das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Freitag. Andere Gründe seien, dass einzelne Bundesländer sich nicht an Sammelabschiebungen beteiligten oder dazu verpflichtete Staaten ihre Bürger nicht zurücknehmen würden. Der Fall jedes abgelehnten Asylbewerbers, der abgeschoben werden solle und in einem Flugzeug sitze, sei detailliert geprüft worden, betonte das Gericht in seiner Jahrespressekonferenz.

"Der Rechtsstaat nimmt Schaden, wenn in einem ganzen Bereich rechtskräftige Entscheidungen nicht mehr umgesetzt werden", sagte Gerichtspräsident Andreas Heusch. Bei der weiter stark zunehmenden Belastung durch Asylverfahren müsse damit gerechnet werden, dass sich vor allem die Dauer der klassischen Verwaltungsstreitverfahren verlängere, erklärte das Gericht.

Die Zahl der Asyl-Prozesse stieg an dem Düsseldorfer Gericht 2016 auf einen neuen Höchststand. In dem Bereich seien fast 14 000 Verfahren eingegangen, das entspreche einer Steigerung um 140 Prozent gegenüber 2015. In NRW gibt es sieben Verwaltungsgerichte, die nächste Instanz ist das Oberverwaltungsgericht in Münster. (dpa)