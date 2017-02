Rheinländer suchen narrensicheren Küstenurlaub

Zwei Nordic-Walkerinnen gehen am Strand der Nordsee-Insel Norderney entlang.

11.02.2017 Borkum/Esens. Karnevalsmuffel mögen Küste statt Kamelle. Gefragt sind klassische Werte wie Ruhe, Entspannung und weite Landschaft. Davon gibt es viel in Ostfriesland.

Mit karnevalsfreien Zonen haben die ostfriesischen Inseln und die niedersächsischen Küstenorte in den vergangenen Jahren erfolgreich geworben. Das kommt bei Jecken- und Kamelle-Geschädigten aus Nordrhein-Westfalen gut an. Dieses Jahr werden wieder zahlreiche Kurzurlauber aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland erwartet, die Stille und weite Landschaft im Nordwesten suchen heißt es bei der Tourismusgesellschaft "Die Nordsee" im friesischen Schortens. Noch seien bei den Unterkünften freie Kapazitäten in allen Kategorien verfügbar. Die Touristiker rechnen aber mit einer anziehenden Nachfrage und einer guten Auslastung. (dpa)