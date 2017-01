Happy End nach Schlaganfall

04.01.2017 Düsseldorf. Als Ralf Krämer kurz vor Weihnachten auf seinem Weg zur Arbeit einen Schlaganfall erleidet, zur Seite kippt und hilflos liegen bleibt, laufen zwei Dutzend Passanten einfach an ihm vorbei. Erst dann hilft jemand.

An die zwanzig Minuten lag Ralf Krämer mit den Auswirkungen eines Schlaganfalls halb auf dem Gehweg, halb im Gebüsch, wie RP-Online in Erfahrung brachte. Erst dann wurde der 49-Jährige von einem Passanten angesprochen – nachdem gut zwei Dutzend zuvor an ihm vorbeigelaufen waren.

Der anonyme Helfer erkannte die Situation und verständigte den Notruf. „Der Herr hat mich davor bewahrt, an noch mehr Schäden meines Schlaganfalls zu leiden.“ Minuten entscheiden in so einer Situation über die Tragweite möglicher Ausfallerscheinungen und Spätfolgen, ob eine Rehabilitation überhaupt möglich ist.

„Wenn ihr mal jemanden auf der Straße liegen seht: Es ist nicht immer ein betrunkener Mensch; sondern jemand wie ich!“, appellierte der hauptberufliche Kommunikationstrainer dann in einem öffentlichen Facebook-Aufruf an seine Follower. Vor allem wollte Krämer denjenigen ausfindig machen, der ihm womöglich sogar das Leben gerettet hat und schaltete zusätzlich noch eine Zeitungs-Annonce.



Tatsächlich meldet sich der Helfer dann kurze Zeit später am Telefon. Ralf Kramer zeigte sich überglücklich und berichtete auch davon auf seiner privaten Facebook-Seite.



Wie die BILD-Zeitung berichtet, gab es sogar schon das Treffen der beiden im Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss.



„Danke, Schutzengel! Ohne Dich wäre ich tot. Das war knapp!“ Mit diesen Worten soll Krämer seinen Retter im Krankenhaus begrüßt haben. Am Mittwoch soll der 49-Jährige wieder nach Hause dürfen. (Sebastian Meltz)