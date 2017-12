Rhein-Hochwasser: kaum Einschränkungen für Schiffsverkehr

15.12.2017 Köln. Trotz des Hochwassers am Rhein ist am Wochenende nicht mit größeren Einschränkungen des Schiffsverkehrs zu rechnen. Der Pegelstand werde zwar noch einmal leicht steigen, teilte das Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein am Freitag mit. Ab Montag werde das Hochwasser aber wieder zurückgehen. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstag und Sonntag nicht mehr mit starkem Regen wie in den vergangenen Tagen.

Trotz dieser Prognosen hat der Fährbetrieb in Kaiserswerth angekündigt, die Verbindung über den Rhein ab Freitagnachmittag auszusetzen. Der Verkehr werde in diesem Jahr nicht wieder aufgenommen, teilten die Betreiber mit. Ab dem 13. Februar soll die Fähre die beiden Flussseiten wieder verbinden. (dpa)