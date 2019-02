16.02.2019 Speinshart. Der Fahrer eines Rettungswagens ist in der Oberpfalz von einem Unbekannten mit einem Laserpointer geblendet und an den Augen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jährige am Freitagabend mit seinem Fahrzeug in der Nähe von Speinshart im Landkreis Neustadt an der Waldnaab unterwegs, als er in der Nähe eines Klosters plötzlich von dem Licht getroffen wurde. Der Mann wurde anschließend von einem Arzt behandelt. (dpa)