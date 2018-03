Blaulicht und Laufschrift "Unfall" am Einsatzfahrzeug der Polizei.

21.03.2018 Dortmund. In Dortmund ist ein Rettungswagen bei einer Blaulichtfahrt mit einem Pkw zusammengestoßen. Das Auto kippte bei dem Unfall am Mittwochvormittag an einer Kreuzung auf die Seite. Die Fahrerin konnte sich aber selbst aus dem Wagen befreien, teilte die Dortmunder Feuerwehr mit. Die 72-Jährige und der Fahrer des Rettungswagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt.