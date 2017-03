Tötung in New York

Der Rettungswagen nach dem Zwischenfall in New York: Ein Mann hat in eine Rettungssanitäterin mit ihrem eigenen Krankenwagen überfahren.

17.03.2017 New York. Ein Mann hat in New York eine Rettungssanitäterin mit ihrem eigenen Krankenwagen überfahren und getötet. Die Sanitäterin und ihre Kollegin waren auf dem Weg zu einem Einsatz.

Der 25-Jährige verletzte am Donnerstagabend im Stadtteil Bronx mit dem gestohlenen Wagen zudem eine Kollegin der Frau, wie der New Yorker Feuerwehrchef Daniel Nigro bei einer Pressekonferenz erklärte. Die beiden Rettungskräfte waren demnach auf dem Weg zu einem Einsatz, als ein Passant sie darauf aufmerksam machte, dass jemand auf der hinteren Stoßstange ihres Krankenwagens mitfuhr. Sie hielten daraufhin an, stiegen aus und sahen nach.

Der Mann nutzte die Gelegenheit, um in das leere Fahrerhäuschen zu steigen. Als die beiden Frauen versuchten, ihn wieder herauszuzerren, fuhr er im Rückwärtsgang los. Dabei überrollte er die Frau, die zuvor den Krankenwagen gefahren hatte, und erfasste auch ihre Kollegin. Diese wurde leicht verletzt. Einem Mitarbeiter des New Yorker Nahverkehrsunternehmens gelang es mit Hilfe von Passanten, den 25-Jährigen festzuhalten. Die Beweggründe des Täters waren zunächst unklar.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte bei der Pressekonferenz in einem Krankenhaus in der Bronx, bei der Toten handle es sich um eine 44-jährige fünffache Mutter, die seit 14 Jahren für die Feuerwehr gearbeitet habe. Kollegen der Opfer demonstrierten nach Angaben der „New York Times“ mit Dutzenden Krankenwagen vor dem Eingang der Klinik. (dpa)