Streit auf A 5

22.03.2018 FRANKFURT/MAIN. Beim Bilden einer Rettungsgasse auf der Autobahn 5 sind zwei Autofahrer mächtig aneinandergeraten. Einer von ihnen schlug kurzerhand eine Seitenscheibe des anderen Autos ein.

In einem Stau auf der Autobahn 5 in Hessen sind zwei Männer wegen der Bildung einer Rettungsgasse mächtig aneinandergeraten. In dem Streit am Donnerstagmorgen bei Bad Homburg war der eine darüber erzürnt, dass der andere die Gasse nicht frei hielt. Er schlug ihm im Zorn kurzerhand die Seitenscheibe des Wagens ein, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Beamten gelang es schließlich zu schlichten. Verletzt wurde niemand, auch eine Anzeige sei noch nicht gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Stau hatte sich gebildet, nachdem ein Kleinlaster auf einen bremsenden Lastwagen aufgefahren war. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Weil sich Fahrzeugteile auf der Autobahn verteilten, musste die A5 zwischen dem Kreuz Bad Homburg und dem Nordwestkreuz Frankfurt in Richtung Süden etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt werden. (dpa)