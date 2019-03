Kreuzfahrtschiff mit 1300 Passagieren in Seenot

23.03.2019 Oslo. Vor der Küste Norwegens läuft die ganze Nacht die Rettung für ein in Seenot geratenes Kreuzfahrtschiff mit 1300 Menschen an Bord. Videos zeigen die Situation auf dem Schiff.

Die Rettungsarbeiten für die rund 1300 Menschen an Bord des in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffes "Viking Sky" sollen die ganze Nacht über fortgesetzt werden. Bis 21 Uhr am Samstagabend sei es gelungen, 136 Menschen von Bord zu holen und in Sicherheit zu bringen, sagte Per Fjeld, Sprecher der Bergungsmannschaften.

Schwierige Rettungsaktion in stürmischer See

Die Wetterbedingungen seien sehr schwierig, weshalb immer nur sehr wenige Menschen mit den Hubschraubern vom Schiff geholt werden könnten. Der Einsatz werde die ganze Nacht fortgesetzt, sagte Fjeld am späten Samstagabend. Die Menschen an Bord der "Viking Sky" befänden sich aber in Sicherheit.

Foto: afp Rettungskräfte warten in einer Sporthalle auf die geretteten Passagiere.

Foto: dpa Der Frachter Hagland Captian geriet mit Maschinenschaden ebenfalls iin Seenot. Das Schiff wollte dem nahe gelegenen Kreuzfahrtschiff Viking Sky zur Hilfe kommen.

Foto: Frank Einar Vatne/NTB scanpix Das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" driftet in Richtung Land.

Foto: Frank Einar Vatne/NTB scanpix/dpa Das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" driftet in Richtung Land.



Das Kreuzfahrtschiff war während eines Sturms vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Das Schiff habe Motorprobleme und müsse deshalb evakuiert werden, teilte die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal am Samstagnachmittag auf Twitter mit.

Die geretteten Passagiere kamen zunächst in die Kommune Fræna, während in den nahe liegenden Städten Molde und Kristiansund nach Schlafmöglichkeiten für sie gesucht wurde. Von Schwerverletzten war nicht die Rede. Vermisst wurde niemand.

"Viking Sky" funkte SOS

Der Rundfunksender NRK zeigte Aufnahmen der "Viking Sky" in starkem Wellengang im gefährlichen Küstenabschnitt Hustadvika, in dem es zahlreiche kleine Inseln und Riffe gibt. Der südnorwegische Rettungsdienst erklärte, das Schiff habe wegen Antriebsproblemen bei widrigen Wetterbedingungen einen Notruf abgesetzt und treibe in Richtung Küste. Später sprach der Dienst von acht Leichtverletzten.

Es wurde davon ausgegangen, dass einer der beiden Motoren des Schiffs ausgefallen ist. Während mehrere Hubschrauber und Schiffe zur Evakuierung eingesetzt wurden, wurde zugleich versucht, den Motor wieder in Gang zu bringen. Beteiligt waren verschiedene Behörden und Organisationen, darunter das Rote Kreuz. Das Kreuzfahrtschiff lag vor Anker, Schlepper sollten es später in ruhigeres Gewässer bringen.

#Breaking: Just before 9pm the nine people aboard a cargo ship will not evacuate said the captain. it will be appropriate to send several rescue helicopters to the #VikingSky Cruise ship first. The ship is on anchor near the cruise ship had timber.

some fell into the sea #Norway pic.twitter.com/5QMWS81Tlg — Sotiri Dimpinoudis ‏ (@sotiridi) 23. März 2019

Bisher sei das Schiff "stabil", sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte. "Es hat den Anker ausgeworfen, und einer der Motoren ist in Betrieb." Nach Angaben der Rettungskräfte gibt es bisher nur einen Leichtverletzten. Bisher sei die Rettungsaktion gut verlaufen, sagte ein anderer Sprecher dem nordwegischen Sender NRK.

Passenger on board #VikingSky Crew is doing a good job. Evacuation is slow. Seas rough. One muster station had a door blow in, injure pax and flood. Moved to midship pic.twitter.com/ndvEaJew8L — David Hernandez (@oxman78) 23. März 2019

Rettungsschiff gerät ebenfalls in Seenot

Am Abend geriet dann ein zweites Schiff im selben norwegischen Küstengebiet ebenfalls in Seenot. Dabei handelte es sich um das Frachtschiff „Hagland Captain“, bei dem ebenfalls der Motor ausgefallen sei, woraufhin es Schlagseite bekommen habe, teilte der südnorwegische Rettungsdienst mit. Das norwegische Fernsehen berichtete, der Frachter habe sich auf dem Weg zum Kreuzfahrtschiff „Viking Sky“ befunden, um bei dem dort laufenden Rettungseinsatz zu helfen.

Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden zwei Rettungshubschrauber umgeleitet, die sich auf dem Weg zur „Viking Sky“ befunden hatten. Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffes verzögere sich dadurch. Die Menschen an Bord seien aber sicher. Die Polizei teilte mit, die neun Besatzungsmitglieder der „Hagland Captain“ sollten von Bord geholt werden.

Gefährlicher Küstenabschnitt

Der Küstenabschnitt Hustadvika liegt bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gilt als gefährliches Seegebiet. Dort ist es in der Vergangenheit schon häufiger zu Schiffsunfällen gekommen. Ein Motorschaden sei dort für ein Schiff "gefährlich", weil es unter Wasser viele Riffe gebe, sagte Einsatzleiter Tor Andre Franck.

Die "Viking Sky" war auf dem Weg von Tromsö in Nordnorwegen nach Stavanger im Süden. Sie wurde 2017 getauft. Sie ist unter norwegischer Flagge unterwegs. Nach Angaben von Per Fjeld, Sprecher der Bergungsmannschaften, kommen die Passagiere aus 16 verschiedenen Ländern, viele von ihnen aus Großbritannien und den USA. Ob auch Deutsche an Bord sind, ist bisher nicht bekannt. (general-anzeiger-bonn.de/dpa/afp)