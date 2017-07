Junge in Neuss schwer verletzt

18.07.2017 Meerbusch/Neuss. Nach dem Sturz eines zwölf Jahre alten Jungen in Meerbusch bei Neuss sind Rettungskräfte bei ihrem Einsatz von drei Personen behindert worden.

Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, wurden ihnen Müllcontainer und Möbelteile mit herausragenden Nägeln in den Weg gestellt, um den Rettungswagen an der Abfahrt zu hindern. Es war zunächst unklar, warum die drei Tatverdächtigen, unter denen sich laut Polizei ein 19-Jähriger aus der Nachbarschaft befand, den Einsatz behinderten. Zwei von ihnen seien noch nicht ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Der 12-Jährige war auf einem Spielplatz von einem Bauwagen gefallen und hatte sich dabei verletzt. Er musste nach dem Sturz am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht werden. (dpa)