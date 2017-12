Rentner verliert 8400 Euro in der Zugtoilette

04.12.2017 Fulda. Dank einer ehrlichen Finderin hat ein Rentner aus Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) mehr als 8000 Euro zurückbekommen, die er in einer Zugtoilette verloren hatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 76-Jährige am Morgen offensichtlich unbemerkt 8400 Euro in einem ICE auf der Strecke von Frankfurt nach Fulda verloren. Eine 56-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz fand das Geld kurz vor der Ankunft in Fulda. Sie fischte es laut Polizei aus der Toilette und übergab es sofort der Bundespolizei. Diese kam kurz darauf auf die Spur des Besitzers, denn der Mann hatte den Verlust inzwischen gemerkt und dem Bahnpersonal gemeldet.