Rentner stirbt bei Aufprall auf Baum in Haltern

02.04.2018 Recklinghausen. Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist am Ostermontag in Haltern (Kreis Recklinghausen) mit seinem Pkw gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Rentner sei am Morgen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Ursache des Unfalls wurde noch ermittelt. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle zu machen.