Shetty an Bord

28.03.2019 Enns . In Österreich wurde ein Shetlandpony in einem Kleinwagen transportiert. Auf der Rückband befand sich neben dem Pony noch reichlich Stroh. Die Polizei stoppte den Fahrer - zumindest vorübergehend.

Als Raumwunder hat sich in Österreich ein Kleinwagen erwiesen, in dem ein Rentner ein Pony transportiert hat. Wie die Polizei in Enns im Bundesland Oberösterreich nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Donnerstag mitteilte, stoppte sie den Wagen auf der Autobahn, nachdem andere Verkehrsteilnehmer sie auf den ungewöhnlichen Passagier aufmerksam gemacht hatten.

Der 72-jährige Fahrer hatte die Rücksitze entfernt und den kompletten Bereich hinter den Vordersitzen mit Stroh ausgestreut, damit das Shetlandpony es während der Fahrt hübsch gemütlich hatte. Das Mini-Pony namens Nelke sei mit einem Seil an der Halterung für die Rückbank angebunden gewesen. Nach Absprache mit dem Tiertransportinspektor von Oberösterreich erlaubten die Polizisten dem Rentner und seinem vierbeinigen Freund die Weiterfahrt, wie APA weiter berichtete.

Ist das wirklich einer der berühmten italienischen Boliden mit Pferd ...? Fragten sich Polizisten in Enns. Sie hielten einen Fiat Punto an - mit einem PS auf der Rückbank #nonsoloferrari #huimeinstallhatreifen pic.twitter.com/SRTy0nadnI — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 26. März 2019

Anfang März hatte die hessische Polizei auf einer Landstraße in der Nähe von Melsungen einen Kastenwagen gestoppt, in dem ein lebendiges Jungrind transportiert wurde.

Da der Transport fast am Ziel war, erlaubten die Beamten die Weiterfahrt und eskortierten den Wagen mit niedriger Geschwindigkeit. Gegen den Fahrer sollte aber ein Verfahren wegen Verstößen gegen die tierschutzrechtlichen Transportbestimmungen eingeleitet sowie Anzeige wegen äußerst mangelhafter Ladungssicherung erstattet werden. (afp)