Rentner im Rollstuhl starb durch Schläge gegen den Kopf

25.12.2017 Beelen/Münster. Ein Rentner im Rollstuhl ist offenbar Opfer eines brutalen Verbrechens geworden: Angehörige fanden den 71-Jährigen an Heiligabend tot in seinem Haus in Beelen bei Münster. Eine Mordkommission ermittelt.

Der gewaltsame Tod eines im Rollstuhl sitzenden Rentners im Münsterland ist wohl durch Schläge gegen den Kopf verursacht worden. Die Leiche des Mannes sei am Montag obduziert worden, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in Münster mit. "Die Rechtsmediziner haben festgestellt, dass die Einwirkung stumpfer Gewalt, wie sie bei Schlägen gegen den Kopf entsteht, den Tod des 71-jährigen Mannes verursacht haben."

Angehörige hatten den Rentner an Heiligabend tot in seinem Rollstuhl sitzend in seinem Haus in Beelen im Kreis Warendorf gefunden. Die alarmierte Polizei stellte erhebliche Verletzungen fest, die auf massive Gewalteinwirkung hindeuteten. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Der Tathergang sei weiterhin unklar, sagte Botzenhardt am Montag. Nach bisherigen Ermittlungen sei der Rentner am Freitag zum letzten Mal lebend gesehen worden. "Die Spurensuche und -sicherung in Beelen ist noch nicht abgeschlossen und läuft trotz der Feiertage weiter auf Hochtouren." (dpa)