Rentner im Rollstuhl getötet: Ermittler suchen Zeugen

29.12.2017 Beelen/Münster. Im Fall eines getöteten Rollstuhlfahrers im Münsterland sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Der Tatzeitpunkt sei näher eingegrenzt worden, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Freitag in Münster. "Aufgrund von Hinweisen, Befragungen und unseren Ermittlungen ist der 71-jährige Beelener mit hoher Wahrscheinlichkeit am Samstag getötet worden."

Angehörige hatten den Rentner einen Tag später an Heiligabend tot in seinem Haus in Beelen gefunden. Die Obduktion der Leiche hatte ergeben, dass der Mann durch stumpfe Gewalt mit Schlägen gegen den Kopf getötet worden war. Nach bisherigen Ermittlungen war der Rentner am Freitag - zwei Tage vor Heiligabend - zum letzten Mal lebend gesehen worden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am 23. Dezember in einem benachbarten Hofverkauf noch Weihnachtseinkäufe erledigt haben. "Auch Fußgänger oder Radfahrer können uns eventuell noch wertvolle Hinweise geben", erklärte der Leiter der Mordkommission, Joachim Poll. (dpa)