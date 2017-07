Rentner erstickt: Fünf Angeklagte wegen Mordes vor Gericht

18.07.2017 Krefeld. Ein alter Mann wurde in seiner Wohnung überfallen und gefesselt - schließlich ist er qualvoll erstickt. In Krefeld stehen die fünf mutmaßlichen Täter wegen Mordes vor Gericht. Sie hatten es wohl auf Antiquitäten abgesehen.

Bei einem Überfall sollen fünf Täter einen Rentner gefesselt haben, so dass er qualvoll erstickte - heute beginnt in Krefeld der Mordprozess gegen sie. Nach einer aufwendigen Suche war die Polizei den fünf Angeklagten auf die Spur gekommen. Der 79 Jahre alte Mann war tot in seiner Wohnung entdeckt worden. Er war an Händen und Beinen gefesselt, um den Kopf war Klebeband gewickelt. Das Opfer erstickte. Angeklagt sind vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 53 Jahren. Die Fünf stammen aus Krefeld, Solingen und Bochum.

Einer von ihnen soll sich gegenüber dem Opfer als Lieferant ausgegeben haben und dann mit den anderen in die Wohnung eingedrungen sein. Sie sollen es auf Antiquitäten abgesehen haben. Der Prozess soll mindestens bis Oktober dauern. (dpa)