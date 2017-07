Rentner erstickt: Angeklagte schweigen beim Prozessauftakt

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zum Landgericht in Bonn angebracht.

18.07.2017 Krefeld. Nach dem qualvollen Tod eines 79 Jahre alten Rentners hat am Dienstag in Krefeld der Prozess um den Raubmord begonnen. Beim Auftakt am Landgericht schwiegen die fünf Angeklagten zu den Vorwürfen der Anklage. Das Verfahren wurde daher bereits nach einer halben Stunde auf August vertagt. Die Täter hatten dem 79-Jährigen den Kopf mit Klebeband umwickelt, so dass er erstickte.

Die Angeklagten sollen in der Wohnung des Rentners wertvolle Antiquitäten vermutet haben. Die Beute bestand schließlich aus wenig wertvollen Messingfiguren, Kreuzen, einem Kerzenleuchter und einer Schiller-Ausgabe.

Angeklagt sind vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 53 Jahren aus Krefeld und Solingen. Vier von ihnen sind polnische Staatsangehörige, die Frau ist staatenlos. Der Prozess soll mindestens bis Oktober dauern. (dpa)