08.11.2018 MIAMI. Einen rekordverdächtigen Python haben Schlangenjäger in Florida gefangen. Das Tier ist 5,3 Meter lang und rund 60 Kilogramm schwer. In Florida gilt die Schlange als Plage.

Schlangenjäger haben im Nationalpark Everglades in Florida einen rekordverdächtigen Python gefangen. Das Reptil habe beim Messen mit einer Länge von 5,3 Metern und einem Gewicht von rund 60 Kilogramm überrascht, wurden Vertreter der Umweltbehörde von den örtlichen Medien zitiert. Der Tigerpython wird nun vermutlich eingeschläfert.

In Asien ist der Tigerpython vom Aussterben bedroht, dagegen gilt die Würgeschlange in Florida inzwischen als Plage. Erste freigelassene Haustiere haben sich mangels natürlicher Feinde explosionsartig vermehrt und dürfen daher gejagt werden, um andere Tierarten zu schützen. Die Behörden veranstalten dazu sogar jährlich Wettbewerbe mit Geldpreisen für die erfolgreichsten Pythonjäger. (dpa)

NEWS: https://t.co/yX1oKKsth9 | Ssssseventeen (and a half) feet of snake sets a record for SFWMD's Python Elimination Program. pic.twitter.com/jTLPz5QDj2