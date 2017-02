Rekordjahr für Tourismus: Fast 50 Millionen Übernachtungen

20.02.2017 Düsseldorf. Die Tourismusbranche in Nordrhein-Westfalen hat das siebte Rekordjahr in Folge verzeichnet. Die Hotels, Herbergen und Campingplätze verbuchten im vergangenen Jahr 49,6 Millionen Übernachtungen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mit. Das sind 1,9 Prozent mehr als 2015. Die Zahl der Gäste stieg um 2,0 Prozent auf 22,1 Millionen. Die Zunahmen gehen sowohl auf mehr Gäste aus dem Ausland als auch auf zusätzliche Gäste aus dem Inland zurück. Die meisten Regionen konnten zulegen. Nur in den Reisegebieten Bergisches Land sowie Köln und Rhein-Erft-Kreis lag die Zahlen der Gäste und Übernachtungen unter denen des Jahres 2015.