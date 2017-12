Reizgas-Vorfall in Gymnasium: 31 Schüler im Krankenhaus

14.12.2017 Goch. Wegen eines beißenden Geruchs in einem Gymnasium in Goch (Kreis Kleve) sind 31 Schüler und zwei Lehrerinnen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Betroffenen hatten am Donnerstag über Husten und gereizte Augen geklagt, wie die Polizei mitteilte. Unmittelbar nach dem Vorfall habe sich eine Schülerin gemeldet und gestanden, in dem Gebäude CS-Gas versprüht zu haben. Sie wurde zur Vernehmung auf mit auf die Wache genommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr belüfteten die Klassenräume anschließend mithilfe eines Gebläses.