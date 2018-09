Wegen Fährstreik

03.09.2018 Athen. Ein Streik griechischer Fährbediensteter hat am Montag die Abreise Zehntausender Menschen von den beliebten Inseln des Landes verhindert.

Die Hauptgewerkschaft der Fährbesatzungen, PNO, kündigte eine Verlängerung des Ausstands um mindestens einen weiteren Tag bis 6.00 Uhr am Mittwoch an. Sie habe vorgeschlagen, den Protest auszudehnen, sollten ihre Forderungen nach Lohnerhöhungen und Steuererleichterungen nicht erfüllt werden, teilte die PNO mit.

Die Gewerkschaften fordern eine Lohnanhebung um fünf Prozent. Zuvor waren die Löhne wegen der Schuldenkrise Griechenlands acht Jahre lang unverändert geblieben.

Fährunternehmen informierten darüber, dass der Streik am Montag etwa 180.000 Personen betreffen werde, die eine Reise von oder zu den Inseln gebucht hätten. Dazu gehören viele der beliebtesten Touristenziele in Griechenland wie Mykonos, Santorini und Kreta. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftssektor in Griechenland. Für dieses Jahr wird eine Rekordzahl von Besuchern erwartet.

Viele der kleineren und abgelegeneren griechischen Inseln haben keine Flugverbindungen zum Rest des Landes. Ein verlängerter Fährstreik würde voraussichtlich einen Mangel an Gütern bedeuten. (ap)