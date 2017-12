Reisebus brennt auf A1: Fahrgäste retten sich rechtzeitig

10.12.2017 Stuhr. Ein Reisebus mit 56 Fahrgästen ist auf der Autobahn 1 im Landkreis Diepholz in Brand geraten. Die Fahrgäste aus dem Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen waren am Samstagabend auf dem Rückweg vom Bremer Weihnachtsmarkt als ein hinterer Reifen Feuer fing, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Busfahrer lenkte sein Fahrzeug bei Stuhr sofort auf den Standstreifen und ließ die Fahrgäste aussteigen. Kurz darauf breitete sich das Feuer auf weitere Teile des Busses aus.

Die Polizei vermutete, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hatte. Die Höhe des Sachschadens schätzten die Beamten auf rund 80 000 Euro. Die A1 musste vorübergehend in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt werden. (dpa)