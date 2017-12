Reisebus brennt auf A1: 56 Fahrgäste retten sich

10.12.2017 Stuhr. 56 Besucher eines Weihnachtsmarktes wollen mit einem Reisebus nach Hause fahren. Auf der Autobahn fängt das Fahrzeug plötzlich Feuer - alle können sich retten.

Ein Reisebus mit 56 Fahrgästen ist auf der Autobahn 1 im Landkreis Diepholz in Brand geraten. Die Fahrgäste aus dem Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen waren am Samstagabend auf dem Rückweg vom Bremer Weihnachtsmarkt als ein hinterer Reifen Feuer fing, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Passagiere und der Fahrer konnten sich unverletzt retten.

Der Busfahrer hatte den Rauch im Rückspiegel gesehen und sein Fahrzeug bei Stuhr sofort auf den Standstreifen gelenkt. Dort stoppte er und ließ die Fahrgäste aussteigen. Mit einem Feuerlöscher versuchte er noch, die Flammen zu ersticken - vergeblich. Das Feuer breitete sich auf weitere Teile des Doppeldecker-Busses aus - unter anderem auf das Innere des Gepäckraumes.

Die Feuerwehr löschte den Brand und transportierte die Fahrgäste zum Feuerwehrgerätehaus in Groß Ippener. Dort wurden sie mit warmen Getränken versorgt und von einem Notarzt betreut, teilte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag mit. Ein Ersatzbus brachte die Passagiere nach Hause.

Die Polizei vermutet als Brandursache einen technischen Defekt am Radlager. Der Funkenflug könnte den linken Hinterreifen in Brand gesetzt haben. Die Beamten schätzen die Schadenshöhe auf rund 80 000 Euro. Die A1 musste vorübergehend in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt werden. (dpa)