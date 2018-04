Regionalbahnen mit Baustellen-Fahrplan wegen Brückenbau

27.04.2018 Bielefeld. Die Sanierung von drei Eisenbahnbrücken in Bielefeld wird voraussichtlich 16 Monate lang den regionalen Bahnverkehr beeinträchtigen. Die erste Bauphase werde am 16. Juni beginnen und bis März 2019 dauern. Mit einem Baustellenfahrplan und Busersatzverkehr sollen die Reisenden dennoch ans Ziel kommen, teilte der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe am Freitag mit.

Bielefeld und Sennestadt sollen mit einem Buspendelverkehr zwischen Bielefeld und Brackwede verbunden bleiben. Schnellbusse sollen den RE 82 zwischen Bielefeld und Lage ersetzen. Teilsperrungen betreffen auch die Linien RB 74 und RB 75. Der Fahrplan für den RB 73 ("Der Lipperländer") verschiebe sich um zehn Minuten nach hinten. Abo-Kunden des Westfalen-Tarifs sollen als Entschädigung eine Treue-Prämie bekommen, die bis zu 25 Prozent des Fahrpreises ausmacht. (dpa)