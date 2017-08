Rollentausch bei Bayreuther Festspielen

29.08.2017 Bayreuth. Kuriose Improvisation: Bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth verletzte sich die Hauptdarstellerin und konnte nicht mehr weiterspielen - aber durchaus noch singen. Den schauspielerischen Part übernahm in der Not der Regie-Assistent.

Ein Regie-Assistent im glitzernden Goldkleid in der Rolle der "Brünnhilde" auf der Bayreuther Festspielbühne: Zum Abschluss der Richard-Wagner-Festspiele am Montagabend musste improvisiert werden. Catherine Foster, die Sängerin der Brünnhilde in der Oper „Götterdämmerung“, verletzte sich am Ende des ersten Aufzugs am Fuß und konnte nicht mehr auf der Bühne spielen.

Für sie sprang Regie-Assistent Andreas Rosar ein, wie Festspiel-Sprecher Peter Emmerich schilderte. Im glänzenden Kleid agierte er als Brünnhilde, während Foster von der Seite aus die Partie sang.

Die Improvisation kam anscheinend gut beim Publikum an. Wie Emmerich sagte, ging die Aufführung „grandios zu Ende“ - die Zuschauer spendeten mehr als eine halben Stunde lang Applaus. Es war das Ende der „Ring“-Inszenierung von Frank Castorf, die nun vom Spielplan weicht. Einzig die „Walküre“, zweite Oper der Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“, ist im kommenden Jahr noch zweimal zu sehen, dirigieren wird dann Startenor Plácido Domingo.

Sängerin Foster selbst nahm die Verletzung gelassen. Auf ihrer Facebook-Seite schrieb sie, dass es mit viel Eis und Arnika wieder gut werde. (dpa)