Schwer Verletzte in Herdecke

Ein Mädchen ist in Herdecke aus dem Fenster einer Schule knapp sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Die 12 Jahre alte Realschülerin verletzte sich schwer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Unglück aus.

„Das Mädchen ist ohne Fremdeinwirkung aus dem Fenster gefallen“, sagte die Sprecherin. Möglicherweise habe die Schülerin vor dem Sturz am Dienstagmittag versucht, ein Spielzeug zu holen. Zuvor hatte der WDR berichtet. Unklar blieb zunächst, ob sich der Unfall während einer Schulstunde oder einer Pause ereignete. (dpa)