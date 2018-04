Polizeieinsätze in Trier

Wittlich. Minderjährige in Wittlich bekommen Besuch von der Polizei. Die Beamten beschlagnahmen ihre Handys. Sie interessieren sich für gespeicherte Kinderpornos. Die Ermittlungen könnten sich hinziehen.

29.04.2018

Bei groß angelegten Durchsuchungen haben Ermittler in Wittlich mehrere Smartphones mit kinderpornografischen Bildern sichergestellt. Wie die Polizei am Samstag in Trier mitteilte, waren die Besitzer überwiegend Jugendliche. Es habe am frühen Samstagmorgen eine Vielzahl von Durchsuchungen im „mittleren, zweistelligen Bereich“ gegeben.

Details zu den Razzien und Verdächtigen nannte die Polizei am Wochenende nicht. Das Polizeipräsidium Trier teilte am Sonntag zu den sichergestellten Handys mit, die Auswertung werde wegen größerer Datenmengen vermutlich länger dauern. „Gerade bei Bilddateien ist das mit hohem Aufwand verbunden“, sagte eine Sprecherin. Darum kümmerten sich Spezialisten.

Hintergrund waren laut Polizei Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trier und der Kriminalinspektion Wittlich, bei dem es um kinderpornografische Abbildungen gehe, die über den Instant-Messaging-Dienst „WhatsApp“ weiterverbreitet werden. Bei den Tatverdächtigen handele es sich hauptsächlich um Jugendliche.

Die Polizei warnte vor den Gefahren im Umgang mit Messenger-Diensten: Wenn über Chat-Gruppen Kommentare, Bilder und Videos mit strafrechtlicher Relevanz verschickt würden, könne man als Teilnehmer schnell selbst als „Besitzer“ oder „Verbreiter“ gelten. Dies ziehe dann ein entsprechendes Ermittlungsverfahren nach sich. (dpa)