Nach Vorfall bei United Airlines

Chicago. Der gewaltsam aus einem Flugzeug von United Airlines entfernte Passagier hat Medienberichten zufolge erste Schritte für eine Klage gegen die US-Fluglinie einleiten lassen. Ein neues Video zeigt das Verhalten des Mannes vor dem Vorfall.

13.04.2017

Ein Anwalt des Mannes beantragte vor einem Bezirksgericht im US-Staat Illinois die Sicherung aller Videos über den Vorfall sowie aller relevanten Dokumente, wie die US-Zeitung „Chicago Tribune“ am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. Dies umfasse auch Cockpit-Aufzeichnungen sowie Personalakten der Mitarbeiter der zuständigen Luftfahrtbehörde, die den Mann aus dem Flugzeug holten.

United hatte am Sonntagabend auf dem internationalen Flughafen von Chicago den Mann aus der Kabine zerren lassen, weil das Flugzeug überbucht war und er trotz Aufforderung nicht von Bord gehen wollte. Videos zeigen, wie ihn Sicherheitsleute über den Boden des Kabinengangs zum vorderen Ausgang des Flugzeugs schleifen. Dies hatte weltweit Empörung ausgelöst.

Der Passagier nahm sich der Zeitung zufolge den bekannten Anwalt Thomas Demetrio, der bereits mehrere große Vergleiche für seine Klienten habe erzielen können. Nach Kritik auch am Krisenmanagement der Airline sowie Boykott-Aufrufen in sozialen Netzwerken hatte sich United-Vorstandschef Oscar Munoz in aller Form für den Vorfall entschuldigt. Vielen ging die Entschuldigung des Top-Managers allerdings nicht weit genug. Munoz brachte zwar sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass "Kunden umplatziert werden mussten" - kein Wort zum groben Vorgehen, bei dem der Passagier am Kopf verletzt wurde.

Neues Video zeigt Minute vor Zwischenfall

Und es kommt noch dicker: US-Medien zitieren eine interne Mail von Munoz, in der er den Rausschmiss verteidigt habe. Der Passagier habe nicht kooperiert, deshalb sei es nötig gewesen, die Flughafenpolizei zu rufen. Zudem soll Munoz den Mann darin als „störend und streitlustig“ beschrieben haben.

Ein neues Video, dass jetzt bei Youtube veröffentlicht wurde und die Sekunden vor der Handgreiflichkeit zeigt, dürfte die Aussage von Munoz nicht stützen. Darin wirkt der Mann, den die Sicherheitskräfte wenig später aus dem Flugzeug zerren, alles andere als streitlustig. Stattdessen erklärt der Mann, dass er Physiker sei und am nächsten Morgen um 8 Uhr arbeiten müsse. Zudem sagt er ruhig aber bestimmt "nein, ich werde nicht gehen". (dpa/ga)