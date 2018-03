Raucher vergiftet sich mit Wasserpfeife in Düsseldorf

21.03.2018 Düsseldorf. Der Qualm aus Wasserpfeifen hat in einer Bar in Düsseldorf einen Raucher mit Kohlenmonoxid vergiftet. Der Rettungsdienst habe am Dienstag in einer Shisha-Bar insgesamt acht Menschen behandelt, teilte die Feuerwehr mit. Der Leitstelle war eine vermutlich erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration gemeldet worden.

"Die ersten Messwerte der kurz darauf eingetroffenen Einheiten bestätigten die Vermutung. Umgehend wurde der betroffene Bereich geräumt und mittels Hochleistungslüfter belüftet", teilte die Feuerwehr mit. "Bei einer Person wurden durch den Notarzt erhöhte Kohlenmonoxidwerte festgestellt, so dass diese zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden musste." (dpa)