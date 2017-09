Raubüberfall auf Brüderpaar: Tatverdächtiger gefasst

14.09.2017 Bielefeld. Fast zwei Jahre nach einem Raubüberfall auf ein Brüderpaar in Rietberg im Kreis Gütersloh ist der mutmaßliche Haupttäter gefasst worden. Nach Informationen von Oberstaatsanwalt Christoph Mackel ist der 46-Jährige, nachdem mit internationalem Haftbefehlt gesucht wurde, in seiner Heimat Polen festgenommen worden. Bei dem brutalen Überfall in einem Haus einer Bauernschaft war im November 2015 ein 64 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sein Bruder hatte schwer verletzt überlebt. Das Landgericht Bielefeld hatte zwei der drei Täter im Dezember 2016 wegen gemeinschaftlichen Mordes, versuchten Raubes mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der jetzt Festgenommene als Haupttäter für den Tod des älteren Bruders verantwortlich ist.

Zuvor hatte die Tageszeitung "Die Glocke" über die Festnahme in Polen berichtet. "Wir haben jetzt beantragt, dass der Mann für einen Prozess nach Deutschland ausgeliefert wird. Das kann ein paar Wochen dauern", sagt Mackel. (dpa)