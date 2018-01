Rasante Verfolgungsjagd: Und der Reifen macht schlapp

19.01.2018 Aachen. Schnödes Ende einer rasanten Fluchtfahrt von zwei Drogenhändlern: Nachdem mehrere Polizeistreifen die 31 und 28 Jahre alten Männer am Donnerstagabend verfolgt hatten, machte ein kaputter Vorderreifen an ihrem Auto schlapp. Die Polizei fand nach eigenen Angaben von Freitag in dem Auto der 31 und 28 Jahre alten Männer Utensilien für den Drogenhandel.

Die Polizei hatte die erste Verfolgung am Donnerstagabend aufgenommen, nachdem das Auto ein Anhalte-Zeichen überfahren hatte. Als die Polizisten das verdächtige Fahrzeug überholten, wurden sie von hinten gerammt. Die Männer entkamen zunächst. Als Polizisten das Fahrzeug später wieder entdeckten, begann die rasante Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen. (dpa)