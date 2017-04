Außerplanmäßige Zwischenlandung in Island

München. Wegen einer randalierenden Passagierin hat ein Lufthansa-Flug auf dem Weg von Los Angeles nach München einen unfreiwilligen Zwischenstopp in Island einlegen müssen.

Von Michael Wrobel, 01.04.2017

Ob sie keinen Tomatensaft oder keinen Gratis-Snack bekommen hat? Der Grund, warum eine Frau an Bord einer Lufthansa-Maschine völlig ausgerastet ist und randaliert hat, ist nicht bekannt. Nur so viel: Die Frau sorgte auf dem Flug von Los Angeles nach München für so viel Turbulenzen, dass sich die Piloten entschieden, außerplanmäßig in Island einen Stopp einzulegen.

Die randalierende Frau wurde nach der unplanmäßigen Landung aus dem Flugzeug gebracht und den Behörden übergeben worden, teilte ein Lufthansa-Unternehmenssprecher mit.

Nach dem Zwischenstopp in Island konnten die restlichen 259 Passagiere und 16 Crewmitglieder ihre Reise nach München fortsetzen. Dort landete die Maschine mit einer Verspätung von knapp eineinhalb Stunden.