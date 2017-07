17.07.2017 Dortmund. Ein 64-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Dortmund tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Radler am Sonntagabend auf dem Gehweg unterwegs, als er stürzte und regungslos auf dem Pflaster liegen blieb. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo er am Abend starb.