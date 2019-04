Auszeichnung

04.04.2019 Rust. Die mehrfache Welt- und Europameisterin im Schwimmen setzt sich mit einer Stiftung dafür ein, dass Kinder frühzeitig lernen, nicht im Wasser unterzugehen. Dafür erhält sie einen Preis.

Die Schwimmlegende Franziska van Almsick erhält für ihr soziales Engagement einen Radio Regenbogen Award. Sie werde in der Kategorie "Charity" geehrt, teilte der private Radiosender am Donnerstag in Rust bei Freiburg mit.

Van Almsick setze sich mit einer von ihr gegründeten Stiftung dafür ein, dass Kinder rechtzeitig Schwimmen lernen. Die undotierten Radio Regenbogen Awards werden am 12. April in mehreren Kategorien im Europa-Park in Rust verliehen. Weitere Preisträger sind etwa die Komikerin Carolin Kebekus und der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner. (dpa)