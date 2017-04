28.04.2017 Aachen. Beim Abbiegen hat ein Linienbus in Aachen eine Radfahrerin angefahren, die Frau kam bei dem Zusammenprall ums Leben. Nach Polizeiangaben von Freitag wollte der Busfahrer am Vortag nach rechts abbiegen, die 29 Jahre alte Frau auf den Fahrradweg stieß gegen den Wagen, stürzte und geriet unter den Bus. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 39- jährige Busfahrer erlitt einen Schock.